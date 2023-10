Lollipop Chainsaw RePOP n'est plus un remake Lollipop Chainsaw RePOP n'est plus un remake

Alors on ne sait pas si c'est une bourde du développeur lui-même à cause d'un café matinal mal négocié, encore que ça ne veuille pas dire grand-chose avec le décalage horaire, mais Dragami Games vient de lâcher une drôle d'info sur Lollipop Chainsaw RePOP : ce n'est plus un remake, mais un remaster. Et même que ce changement de game-design a été effectué suite à « la demande » des joueurs. Ah bon.



Mais c'est à ça qu'a servi le report jusqu'en 2024 (sans plus de précisions) ?