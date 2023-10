Charts Japon : la reine Switch continue de surprendre

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 2 au 8 octobre 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Au coeur d'un classement certes jonché de nouveautés mais où l'on retiendra surtout la drôle de performance de(le double du premier épisode, pourtant sans compter les ventes dématérialisées), le plus intéressant va venir du hardware et surtout de la Switch. Car il n'y a en effet pas grand-chose à dire sur la PS5 (de nouveau en baisse) et la Xbox Series qui repasse sous la PS4…Car apprenez que la Switch est repassée au-dessus des 110.000 unités grâce au modèle collector OLED Mario à l'approche du prochain épisode, ce qui est déjà une énorme performance, mais encore plus quand on découvre via Bloomberg que sur l'année fiscale en cours (qui a débuté le 1er avril 2023), la console fait actuellement mieux que son équivalent de l'année précédente.Une machine qui va bientôt fêter ses 7 ans.Sans baisse de prix majeure.