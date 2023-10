John Riccitiello n'est plus PDG de Unity John Riccitiello n'est plus PDG de Unity

C'était prévisible et il pouvait difficilement en être autrement (à moins de s'appeler Bobby Kotick) : après la polémique, la gronde massive, la marche-arrière n'ayant pas empêché une perte totale de confiance de la part des indépendants (et peut-être même de certains gros), le PDG de Unity n'a pas eu d'autres choix que de faire ses valises. Un communiqué officiel annonçant la « retraite » de John Riccitiello vient en effet de tomber, remplacé en intérim par James M. Whitehurst.



Encore un joli fait d'arme pour Riccitiello, l'une des principales têtes d'Electronic Arts pendant les heures les plus sombres de l'entreprise, également connu pour avoir eu un temps l'idée de faire des munitions d'un FPS l'objet de micro-transaction.