Redfall a enfin sa deuxième grosse MAJ, intégrant le 60FPS sur Xbox Series Redfall a enfin sa deuxième grosse MAJ, intégrant le 60FPS sur Xbox Series

Votre serviteur fut de bien mauvaise langue ce matin en suggérant que Bethesda souhaitait oublier en douce ses promesses autour de Redfall (ou alors j'ai été entendu, c'est possible) : une mise à jour majeure, la deuxième, vient d'être tout juste publiée pour tenter de sauver la forme avant de, peut-être, s'attarder un jour sur le fond.



Voici donc :



- Mode 60FPS sur Xbox Series X comme Xbox Series S

- Performances et stabilités améliorées sur plusieurs configurations PC

- Compatibilité FSR 2.1

- Une masse de bugs corrigés et autres correctifs (chat textuel, affichage, etc)

- Les armes silencieux font enfin moins de bruit (c'était quand même important…)

- Améliorations dans plusieurs menus dont le tableau de missions et la boussole

- Les points de téléportation sont tous affichés, même ceux encore verrouillés

- Nouvelles options sur la zone morte (stick) et l'aide à la visée

- Ajout d'indicateurs pour les alliés en multi + Ping



- Ajout de nouveaux nids de vampires

- Augmentation du nombre d'ennemis

- Augmentation des events aléatoires

- Enfin la possibilité de faire des attaques silencieuses (wow)

- Les ennemis sont plus visibles la nuit

- Davantage de munitions autour du QG

- Améliorations de l'IA



Toujours ça de pris.