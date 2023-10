8 joueurs actuellement connectés sur Steam.8 !Ce jeu doit incarner le pire échec de Microsoft (même si Bethesda est majoritairement en cause) de ces 10 dernières années.Même Quantum Break de 2016, full solo, a actuellement 80 joueurs en ligne sur SteamJe ne peux m'empêcher de penser que les propos sur des MAJ correctifs et de contenu sont du bullshit et que MS/Bethesda vont laisser crever ce truc sans regarder en arrière.

posted the 10/06/2023 at 08:55 AM by shanks