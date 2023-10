EA Sports FC : au Royaume-Uni, l'impact du changement de nom se fait sentir EA Sports FC : au Royaume-Uni, l'impact du changement de nom se fait sentir

Electronic Arts avait la présence d'esprit d'anticiper clairement la problématique en annonçant que le changement de nom de sa licence phare pouvait en impacter « à court terme » l'audience. Alors bien sûr, on ne tirera aucun bilan précis avec des données uniquement physique, surtout à notre époque, mais notez néanmoins que pour ce qui est du Royaume-Uni, EA Sports FC 24 a démarré 30 % moins bien que FIFA 23 sur le marché physique.



La part du numérique est chaque année en hausse certes mais la chute reste bien plus importante qu'à l'accoutumée, première preuve qu'une partie du grand public n'est pas au courant du grand changement, et on imagine très bien les concernés se rendre chaque semaine à Auchan pour voir si « FIFA 24 » est enfin sorti.



Anecdote : la version Switch est la seule en hausse par rapport à l'année dernière, chose logique quand on sait que c'est techniquement le « premier » épisode sur la machine à être vraiment travaillé (avec le moteur Frostbite) au lieu d'une simple MAJ des effectifs.