EA a définitivement tourné la page FIFA

Et voilà c'est fait : quasiment 30 ans après le premier jeu (le 15 décembre 1993), Electronic Arts a tourné en douce la page, n'ayant même pas usé du moindre communiqué pour annoncer la suppression à l'achat de l'intégralité des jeux encore disponibles sur les stores numériques, pour ne laisser à l'achat que le récentPas le temps pour le moindre mot d'adieu, peut-être aussi parce qu'il n'y a aucune envie pour EA de tergiverser après son choix de non renouvellement des droits suite à la drastique hausse des coûts, et juste pour la forme, notez queetreste encore temporairement accessible aux abonnés EA Play.