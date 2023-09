Pour donner une chance à Banishers, Don't Nod esquive l'embouteillage de fin d'année... pour pire ? Pour donner une chance à Banishers, Don't Nod esquive l'embouteillage de fin d'année... pour pire ?

Annoncé un report pour des raisons purement commerciales est louable en plus d'être rare : l'un des derniers à l'avoir reconnu ouvertement était Sony avec Days Gone (qui au final est sorti avec une masse de bugs mais passons).



Mais on se demande néanmoins ce qui est passé par la tête de Don't Nod qui déclare ne plus vouloir sortir son action-RPG Banishers : Ghosts of New Eden le 7 novembre pour esquiver les répercussions de titres sortant juste avant comme Spider-Man 2, Modern Warfare III, Alan Wake 2, Super Mario Wonder (sans oublier le Black Friday), pour finalement opter pour le 13 février 2024.



Oui, le mois de Final Fantasy VII Rebirth, Persona 3 Reload, Helldivers II, Granblue Fantasy Relink, Suicide Squad...