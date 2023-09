FFVII Rebirth : un nouveau lot de visuels FFVII Rebirth : un nouveau lot de visuels

Final Fantasy VII Rebirth s'est parfaitement illustré ce mois-ci entre le trailer State of Play et la présentation TGS, et Square Enix apporte le dessert sous la forme d'une grosse fournée de visuels pour résumer tout ce que l'on a appris, entre progression en monde ouvert avec son lot de quêtes annexes, retour évident des chocobos, craft d'items, tours à activer pour dévoiler peu à peu la map, défis de combat et d'exploration mais aussi des mini-jeux à gogo même en dehors du Gold Saucer (piano, jeu de cartes, Moogle…).



Encore 6 mois à patienter (29 février 2024).