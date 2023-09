Malgré les excuses de Unity, Neognosis préfère annuler BallisticNG sur Switch

Les excuses de Unity et la mise à la corbeille de certains points polémiques ne changent rien à la nouvelle défiance des petits développeurs, et l'indépendant Neognosis ne préfère prendre aucun risque quant à son propre avenir économique : la version Switch de, pourtant en préparation depuis un long moment en marge du suivi de la version Steam (lancée il y a 5 ans), est officiellement annulée.Neognosis regrette d'avoir été poussé à prendre cette décision, et les fans deégalement surtout vu les retours des joueurs PC (95 % d'évaluations positives), mais le développeur explique que Nintendo comme d'autres constructeurs imposent que les nouvelles sorties tournent sur la dernière version du moteur Unity, et la MAJ en question imposerait aux développeurs de valider les nouvelles conditions du service.Bien sûr, la récente refonte de la politique Unity (après la gronde) n'a quasiment aucune chance de soumettre Neognosis à la nouvelle taxe à l'installation (le jeu ne vaut que 5€, et il faut au moins 1 million de dollars en revenus pour être concerné) mais le studio craint ouvertement un nouveau changement dans le mauvais sens.La boîte a déjà en tête un nouveau projet, qui lui passera par un autre moteur, et si tout se passe bien, l'équipe compte alors se rattraper auprès des joueurs Switch (ou « Switch 2 » comme ils le disent eux-mêmes).