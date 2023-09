Xbox : le Game Pass s'offre Ace Attorney Trilogy et Like a Dragon Gaiden en Day One

Nous savions que nous allons repartir avec quelques annonces pour le Game Pass lors du Live Xbox spécial TGS et on peut effectivement dire qu'il y avait du lourd avec tout d'abordla semaine prochaine (le 26 septembre) mais également deux nouveaux coups chez SEGA :(9 novembre) sera proposé Day One dans le service, suivi deavant la fin d'année.A demander si ce ne sera pas également le cas de...sera ajouté au service (et aux supports Xbox) début 2024.