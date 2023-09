Charts US : juste avant Starfield, la Xbox Series continue de faire comme si de rien n'était Charts US : juste avant Starfield, la Xbox Series continue de faire comme si de rien n'était

Nouveau rapport US, cette fois pour le mois d'août, marqué par l'entrée de Madden NFL 24 évidemment à la première place comme à chaque mois d'août depuis l'existence de la licence (d'ailleurs en hausse par rapport à l'année dernière). Armored Core VI effectue lui sans surprise non plus le meilleur lancement de l'histoire de la franchise, et s'il ne peut être comparé au titan Elden Ring, il est tout de même sachez le dans le relatif top 20 de l'année.



Pas de Baldur's Gate III ? Tout comme au Royaume-Uni, c'est normal. Si le jeu est bien parmi les responsables d'une explosion (+132%) du CA numérique sur PC, Larian Studios ne partage pas ses données, empêchant le jeu d'apparaître dans le classement.



Pour le hardware, sachez que la PlayStation 5 reste première (autant en unités vendues qu'en valeur), avec une très légère hausse par rapport à août 2022 (moins de 10 % de boost). Xbox Series et Nintendo Switch sont elles en baisse, mais la deuxième davantage que la première : la Xbox Series prend la deuxième place, là encore autant en ventes qu'en valeur, et ce avant un mois de septembre très déterminant pour la marque.





MEILLEURES VENTES POUR AOUT 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two, ni pour Baldur's Gate III)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Madden NFL 24 (NEW)

2. Armored Core VI (NEW)

3. Remnant II (-2)

4. COD Modern Warfare II (-1)

5. Hogwarts Legacy (-1)

6. Zelda : Tears of the Kingdom (+1)

7. Diablo IV (-5)

8. MLB The Show 10 (+2)

9. Minecraft (+5)

10. Mario Kart 8 Deluxe (+2)



11. Pikmin 4 (-5)

12. Star Wars Jedi : Survivor (-1)

13. Street Fighter 6 (-5)

14. Elden Ring (-4)

15. FIFA 23 (=)

16. God of War Ragnarok (+11)

17. Final Fantasy XVI (-12)

18. Gran Turismo 7 (+17)

19. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (-2)

20. Rainbow Six Siege (+1)





MEILLEURES VENTES POUR 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two, ni pour Baldur's Gate III)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Hogwarts Legacy (=)

2. Zelda : Tears of the Kingdom (=)

3. Diablo IV (=)

4. COD Modern Warfare II (=)

5. Star Wars Jedi : Survivor (=)

6. Madden NFL 24 (NEW)

7. Resident Evil 4 Remake (-1)

8. MLB The Show 23 (-1)

9. Dead Island 2 (-1)

10. Final Fantasy XVI (-1)



Viré du classement : Street Fighter VI