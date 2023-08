Au moins, The Elder Scrolls VI a (enfin) dépassé sa phase de pré-production Au moins, The Elder Scrolls VI a (enfin) dépassé sa phase de pré-production

Nous sommes à une semaine du très attendu lancement de Starfield, même moins que ça pour ceux qui se sont tournés vers l'édition Premium, et si le jeu bénéficiera d'un habituel suivi dont au moins une extension de confirmée, Pete Hines s'est permis de lâcher une information sur un avenir bien plus lointain : The Elder Scrolls VI a bouclé sa phase de pré-production/conception pour entrer dans les débuts de son développement.



Voilà. C'est long, mais ça avance, et on espère voir le bout de son pif avant la fin de la génération en cours.