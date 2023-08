Charts UK : en 2023, la PlayStation 4 quadruple son quota, et Black Ops II (2009) dans le top 5 Charts UK : en 2023, la PlayStation 4 quadruple son quota, et Black Ops II (2009) dans le top 5

Le rapport du mois de juillet au Royaume-Uni ne semble avoir aucun sens, mais il y a des explications. Pour commencer, Un réa-stock de PlayStation 4 (probablement quelques palettes découvertes dans le fond d'un hangar) ont permis de multiplier par 4 son quota par rapport à juillet 2022, il est vrai probablement assez bas pendant que le marché fut à nouveau dominé par la PS5 (stable), suivie par la Switch (-15%) et la Xbox Series (-12%).



Mais le plus surprenant vient du classement software sans aucune nouveauté, Pikmin 4 étant 23e (l'absence de données numériques pour Nintendo n'aide pas non plus), où se placent du GTA V et Red Dead Redemption 2 grâce aux promotions, mais également du Call of. Et pas du récent.



Car à l'heure où les derniers détails du rachat d'Activision Blizzard sont étudiés, Microsoft prend les devants, on le sait déjà avec Overwatch 2 en publicité spéciale Xbox un peu partout (+ des bonus à récupérer pour les membres Game Pass), mais également un patch matchmaking en plus de promotions (là encore Game Pass) pour des vieilleries comme Modern Warfare 2 (2009) et Black Ops 2 (2012), argument suffisant pour faire sortir la carte-bleue aux vieux nostalgiques.



1. FIFA 23

2. Grand Theft Auto V

3. Red Dead Redemption 2

4. Call of Duty : Black Ops II (2012)

5. Call of Duty : Modern Warfare II (2009)

6. Hogwarts Legacy

7. F1 23

8. Minecraft

9. Call of Duty : Modern Warfare II (2022)

10. Diablo IV