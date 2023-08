Quake II : la totale, et même plus, pour 10 balles

Pas de surprise vu les leaks à ce sujet : Bethesda vient officiellement de lâcheret comme pour le premier, l'expérience vaut le coup vu la générosité du contenu pour seulement 9,99€, et même directement proposé dans le Game Pass.(intégralité du contenu solo & multi)(19 niveaux, 9 map multi)- Extension 100 % inédite (28 niveaux, une nouvelle map multi)Le tout avec résolution augmentée dont 4K, améliorations des modèles et de l'animation, nouvelle touche de gore, modification de l'IA, anti-aliasing, multi online, cross-play et même option motion-gaming pour ceux qui peuvent le proposer.