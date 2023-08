60 millions de ventes pour la série Metal Gear

C'est lors de son rapport trimestriel que Konami nous a annoncé tout fier, et sans ironie, que la franchiseest parvenu à franchir le cap des 60 millions de ventes depuis ses débuts en 1987 sur MSX, soit tout de même 1,7 million de plus qu'en 2019 sans la moindre sortie depuis, mais néanmoins des promotions massives, particulièrement sur la totaleà moins de 10 balles.En bonne coïncidence, ce palier est franchi au moment où la franchise débute son retour, par l'annonce récente de(remake graphique de) dont on continue d'attendre la date.