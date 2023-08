[Rumeur] Fortnite veut tenter le mode Karting [Rumeur] Fortnite veut tenter le mode Karting

Entre l'envie de faire de Fortnite un écosystème aux genres multiples et le succès indécent de Mario Kart 8 Deluxe (en plus des tentatives qui font leur beurre comme Disney Speedstorm), il semblera que Epic Games souhaite sa part du gâteau en la matière et serait en train de tester un mode « Kart » pour Fortnite. Oui.



Plusieurs sources dont celles de l'insider HYPEX font en effet état de ce mode avec objectif d'un lancement pour le Chapitre 5 (en toute fin d'année) avec les fondamentaux du style comme le drift/drift boost et le boost au départ si vous accélérez au bon moment, ainsi que diverses originalités comme le fait de voir le véhicule souffrir en cas de collision adverse et un meilleur contrôle aérien. Enfin si le casting sera forcément infini vu la licence, on notera un partenariat naturel avec Rocket League, au moins pour le véhicule Octane.



Gardez néanmoins en tête que tout cela est encore en phase de tests et qu'il peut se passer des choses en plusieurs mois. On sait par exemple via de multiples renseignés que Epic travaillait sur un mode FPS dont on n'a encore jamais vu la couleur.