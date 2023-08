Ratatan débute bien sa campagne Kickstarter

Il y a quelques heures seulement, Ratata Studios lançait la campagne d'aide au financement via Kickstarter de, suite spirituelle dedu même créateur, et il semble que les fans on répondu de suite à l'appel : sur l'équivalent de 128.000$ souhaités, le studio a récolté en quelques heures près du double (225.000$ au moment d'écrire ces lignes).De fait, c'est bon, le titre est assuré de sortir même s'il faudra patienter jusqu'en avril 2025 pour cela (et vu que c'est un Kickstarter, prévoyez un report), et que seul le PC est concerné pour le moment. Il faudra en effet atteindre la barre des 520.000$ pour assurer le jeu sur consoles, avec entre deux un palier pour un mode online.