Plus de 3 ans après sa sortie, One Piece : Pirate Warriors 4 va avoir un nouveau DLC Plus de 3 ans après sa sortie, One Piece : Pirate Warriors 4 va avoir un nouveau DLC

N'ayant pas encore suffisamment de matière première pour sortir un One Piece : Pirate Warriors 5, et n'ayant pas non plus l'intention de rester les bras ballants pendant davantage de temps, Koei Tecmo surprend en annonçant l'arrivée d'un nouveau DLC pour Pirate Warriors 4 plus de 3 ans après la sortie du jeu (2 millions de ventes), sachant que le suivi était censé être achevé depuis décembre 2020.



On devine que les mecs vont nous sortir les quelques balaises de l'arc Wano (King, Queen, Yamato) et pourquoi pas le Gear 5, mais on se demandera tout de même pourquoi ne pas avoir directement fait un nouvel épisode reprenant des personnages laissés de coté ainsi que les différents films...



UPDATE :

La présentation du DLC sera faite le 22 juillet.