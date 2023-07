[Rumeur] Vision Pro : Apple aurait drastiquement baissé ses objectifs de production

C'est en 2024 que Apple fera son premier pas bruyant sur le marché de la VR/AR avec une offre unique mise à disposition en début d'année aux USA puis quelques mois après dans le reste du monde, avec un casque destiné à une certaine élites et aux professionnels de l'industrie, donc ceux prêts à lâcher 3499$ (et attendez de voir un jour le prix européen) pour contribuer aux développements d'application pour les prochaines générations plus accessibles.La marque Apple est généralement signe de succès mais la réalité portée par l'inflation et les doutes constants sur ce marché spécifique semble rattraper le représentant des GAFAM, et du million de ventes souhaitées en 2024, les objectifs auraient déjà été revus à la baisse et pas qu'un peu.Le Financial Times rapporte selon ses sources proches d'Apple et Luxshare (l'unique assembleur chinois dédié au Vision Pro) que les objectifs de production serait en-deça des 400.000 unités l'année prochaine, et même peut-être encore moins selon les fournisseurs de composants qui misent sur une fourchette de 130.000 à 150.000 exemplaires.Cela reste une simple mise en place quand les mêmes sources rapportent que la R&D Apple planchent déjà sur les prochaines générations de casque dont une version moins chère en collaboration avec les fabricants d'écrans Samsung et LG, afin que le peuple puisse un jour découvrir ce véritable « PC AR ».