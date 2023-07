Kotaku évoque la mise en chantier d'un Assassin's Creed : Black Flag Remake Kotaku évoque la mise en chantier d'un Assassin's Creed : Black Flag Remake

Nous ne sommes plus à un Assassin's Creed près, surtout quand une dizaine sont déjà en chantier selon les rumeurs (au moins 5 officiellement), et Ubisoft pourra se reposer sur l'un de ses épisodes les plus populaires pour continuer d'agrémenter ses caisses après de nombreux revers économiques et stratégiques.



Car comme l'indique le titre et selon les sources de Kotaku, un pur remake de Assassin's Creed : Black Flag serait dans les cartons chez Ubisoft Singapour, encore en tout début de production, et l'on se dit qu'il s'agit peut-être d'une sortie de secours en cas d'échec de l'arlésienne Skull & Bones.



Attention néanmoins aux rumeurs car si à l'instant T, on veut bien croire les sources en question, Ubisoft est également spécialisé dans les annulations et à ce propos, de nombreux insiders avaient évoqué un remake graphique du tout premier Assassin's Creed (des renseignés évoquant même qu'il serait offert dans le Season Pass de Mirage), sans jamais avoir été officialisé.