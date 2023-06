Bloober Team passe la 3.0 et déclare en avoir terminé avec l'horreur psychologique Bloober Team passe la 3.0 et déclare en avoir terminé avec l'horreur psychologique

Il fut un temps, il y avait « Bloober Team 1.0 », ce petit studio polonais qui faisait un peu tout et n'importe quoi (puzzle-game, STR, jeu de rythme…). Puis il y eut « Bloober Team 2.0 », toujours nommé comme tel en interne, celui qui commençait à avoir du budget et faire sa place dans l'industrie, de Layers of Fear jusqu'à son récent remake/relecture en passant entre temps par Observer, Blair Witch et The Medium.



Mais cette phase est également achevée selon le co-fondateur du studio Priotr Babieno, s'exprimant auprès de Engadget pour dire que la boîte venait d'entrer dans l'ère « Bloober Team 3.0 » en délaissant les jeux d'horreur psychologique pour cette fois quelque chose de plus grand public.



Alors on vous voit venir en trombe pour dire que Silent Hill 2 Remake, c'est quand même l'incarnation du « psychologique » mais on imagine que par ce terme, Babieno doit sûrement parler de ce style de jeu avant tout narratif et où la seule arme face aux ennemis est la fuite.



Tiens en passant, l'acteur qui donne son visage et sa voix au James Sunderland du remake a sous-entendu une sortie pour début 2024 via son Instragram.