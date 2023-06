Deal d'exclusivités sur un service d'abonnement : Microsoft n'aime pas... quand c'est les autres qui le font Deal d'exclusivités sur un service d'abonnement : Microsoft n'aime pas... quand c'est les autres qui le font

Au jeu du « pas un pour rattraper l'autre », après le contre-coup sévère pour Jim Ryan de PlayStation hier, c'est au tour de Microsoft de connaître l'effet boomerang, eux qui ont par le passé accusé Sony d'empêcher certains jeux tiers d'arriver dans le Game Pass (et autres services concurrents à abonnement), pour finalement s'apercevoir aujourd'hui que l'inverse est tout aussi valable.



Car dans un document rapporté par PlayStation devant la FTC, Sony évoque brièvement qu'ils ont certes déjà craqué pour cette pratique (en gros, ils disent que « généralement », ils évitent) mais ils apportent surtout la preuve par écrit que Xbox se plaît « souvent » à dealer pour que plusieurs titres Game Pass et plus particulièrement ceux qui arrivent Day One dans le service, ne puisse être rendus disponibles sur le PS Plus, et là encore sur d'autres services du genre (Prime, EGS, etc).



D'ailleurs, à ce sujet, sur une bataille opposant Microsoft et Sony pour obtenir Valheim et Immortality dans un service à abonnement, c'est Xbox qui l'a emporté, faisant qu'aucun de ces deux jeux ne sont aujourd'hui disponibles dans le PS Plus. D'ailleurs, ils ne sont tout simplement pas sortis sur PlayStation, étrangement…



RDV très vite pour d'autres casseroles de coulisses, et merci la FTC.