Marvel's Spider-Man 2 : Insomniac confirme le switch libre en dehors des missions [UP]

On se doutait déjà que les choses fonctionneraient comme tel mais une déclaration officielle ne fait jamais de mal : Insomniac a confirmé auprès d'Eurogamer que le système de switch entraperçu dans la dernière présentation dese ferait à la fois obligatoirement dans le cas de l'histoire principale, et sera totalement libre en dehors de ces missions, permettant de basculer de l'un à l'autre avec un seul bouton et de manière très rapide grâce à la magie du SSD.Insomniac qui ajoute là encore si besoin est que du contenu annexe sera uniquement dédié à Peter ou à Miles, tandis que certains défis seront communs pour laisser le choix à chacun.- Si cette suite se voudra naturellement plus sombre (Venom, Kraven, la symbiote et divers thèmes abordés...), on gardera l'humour typique de la licence.- La map sera deux fois plus grande grâce à l'ajout du Queens et Brooklyn.