Electronic Arts : l'Arabie Saoudite approche doucement des 10% de participation

En septembre 2022 fut révélé que le Fonds d'Investissement Public de l'Arabie Saoudite prévoyait d'investir près de 40 milliards de dollars supplémentaires pour s'implémenter dans l'espace JV, dont 13 milliards pour acquérir « un éditeur de premier plan ».



13 milliards, ce ne sera pas suffisant pour racheter un morceau comme Electronic Arts, et en attendant de savoir qui sera l'élu, sachez néanmoins que le Fond vient de lâcher un paquet de billets supplémentaires pour continuer de grignoter l'éditeur phare des simulations sportives (entre autres choses) et en possède désormais environ 9 % des parts. Sensiblement le même procédé qu'avec Nintendo où le « PIF » (oui, c'est l'acronyme officiel) a vu sa participation passer en moins d'un an de 5,01 % à 8,26 %.



Avec les polémiques autour des Droits de l'Homme en Arabie Saoudite, aucun des éditeurs concernés n'a évidemment souhaité commenter la situation.