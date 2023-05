Principale promesse de Overwatch 2, le mode PVE est officiellement annulé par Blizzard

C'est un véritable retournement de situation alors qu'on parle quand même de la promesse initiale qui devait justifier l'existence même de: Blizzard annonce officiellement abandonner ses ambitions sur le PVE, donc les missions scénarisées en coopération dont nous ne verrons que les ruines courant août dans le cadre de la Saison 6 avec deux pauvres sessions déjà entraperçues par le passé, juste histoire de dire « Voilà, ça aurait ressemblé à ça... ». Plus ou moins d'ailleurs car ses missions n'auront aucun héros dédiés, aucune fonction de progression globale, ni arbre de compétences comme ce qui avait été annoncé en 2019.S'expliquant auprès de GameSpot, le producteur et le réalisateur s'excusent et tentent de se justifier devant un manque de ressources et de personnel pour parvenir à offrir l'expérience voulue, et plutôt que de tenter de poursuivre un chantier qui n'arrivera peut-être jamais à terme, l'équipe a plutôt opté pour se consacrer à 100 % au plus important : le PVP. Donc ce qui rapporte le plus il faut être honnête, mais on peut maintenant se dire avec le recul que faire passeren F2P aurait finalement été plus simple pour tout le monde.