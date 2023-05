UK : en comptant le numérique, Star Wars Jedi : Survivor a bien battu Fallen Order UK : en comptant le numérique, Star Wars Jedi : Survivor a bien battu Fallen Order

On ne le répétera jamais assez : sans la part du dématérialisé, il n'y a aucune conclusion à accorder aux données de ventes de tel ou tel titre. Preuve encore aujourd'hui du coté du Royaume-Uni avec Star Wars Jedi : Survivor qui, GamesIndustry nous le rapporte, avait fait 35 % de moins que Fallen Order à son lancement en ne comptant que le physique pour l'un comme pour l'autre, mais avec le numérique, Survivor fait en fait 30 % mieux. Voilà.



Pour ce qui concerne la semaine dernière, on remarquera qu'il y avait un public PS4/One pour Hogwarts Legacy : ces versions incarnent le 4e meilleur lancement de l'année sur ce territoire.



1) Hogwarts Legacy (PC, PlayStation 5, Xbox Series)

2) Star Wars Jedi : Survivor

3) Resident Evil 4 Remake

4) Hogwarts Legacy (PlayStation 4, Xbox One)

5) Dead Island 2