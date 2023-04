NieR Automata atteint les 7,5 millions

Poussé par l'anime, la version Switch et les promos constantes il faut avouer,continue de pousser plus loin en atteignant les 7,5 millions de ventes depuis son lancement il y a un peu plus de 5 ans, soit 500.000 de plus en quelques mois.On arrive tout de même en bout de course mais le bilan reste élogieux pour ce qui est probablement la plus belle surprise commerciale de Square Enix de cette dernière décennie. Le refonte dese contente elle de 1,5 million d'unités écoulées.