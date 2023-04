GSD : le bilan européen du premier trimestre GSD : le bilan européen du premier trimestre

L'institut GSD nous fait son rapport évoquant la situation européenne en mars 2023, tout en offrant un bilan du premier trimestre, l'occasion de constater que les ventes softwares des trois premiers mois de l'année ont été légèrement inférieures à 2022 sur la même période (39 millions de jeux écoulés, -11%). Pas si étonnant avec seulement 2 morceaux « majeurs » (Hogwarts Legacy et Resident Evil 4 Remake) contre 4 l'année dernière (Horizon Forbidden West, Elden Ring, Gran Turismo 7 et Légendes Pokémon Arceus).



Les ventes hardwares du Q1 2023 sont en revanche en hausse (+41%) mais uniquement grâce à la PlayStation 5 et c'est peu de le dire :



- PlayStation 5 (+ 369 % par rapport à 2022)

- Xbox Series (-10%)

- Nintendo Switch (-18%)



De gros écarts qui néanmoins s'expliquent, déjà facilement pour la Switch qui commence naturellement à traîner la patte, mais également par rapport à la « New Gen plus si nouvelle » : en 2022, les stocks de Xbox Series étaient exceptionnellement hauts (merci la Series S, hein), tandis que ceux de la PlayStation 5 exceptionnellement bas. Reste que dans tous les cas, la dernière Sony est en réelle ascension là où celle de Microsoft continue d'attendre le tilt qui lui permettra de prendre un nouvel élan.



Concernant Mars 2023 :



- Resident Evil 4 Remake s'octroie évidemment la première place malgré un lancement moindre que Village (-19%) et RE2 Remake (-11%). On reste néanmoins 57 % mieux que RE3 Remake mais ce n'est pas un exploit, contrairement au fait que Capcom montre qui est le patron face à EA : RE4 Remake fait 149 % mieux que Dead Space Remake.



- WWE 2K23 fait 28 % moins que la précédente édition, s'expliquant en partie par une demande plus grande l'année dernière (précédée d'une pause de 2 ans).



- Drame national : aucun jeu Nintendo dans le top 10 européen en mars, nous laissant signaler que la présence de Metroid Prime Remastered à la 11e place. Mais on se doit de noter que contrairement à quasiment tous les autres, Nintendo ne fournit aucune donnée numérique.



1. Resident Evil 4 Remake

2. Hogwarts Legacy

3. FIFA 23

4. Grand Theft Auto V

5. COD Modern Warfare 2

6. Red Dead Redemption 2

7. WWE 2K23

8. F1 22

9. NBA 2K23

10. Rainbow Six Siege