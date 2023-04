La fin de Dreams cause le départ du troisième fondateur (sur 4) de Media Molecule

Mark Healey est présent depuis les débuts de Media Molecule il y a 17 ans et pour cause, l'homme fait partie des créateurs de la boîte et l'un des plus expérimentés par ses compétences touche-à-tout, ayant participé à la création de(et sa suite) pour ensuite laisser son collègue Rex Crowle s'occuper du mignonpendant que lui mettait en place son projet de rêve, sans mauvais jeu de mot :donc.Mais c'est on l'imagine sans coïncidence quelques jours après avoir annoncé la fin du suivi du précité que Mark Healey annonce faire ses valises pour partir vers d'autres horizons, qui concerneront il l'assure le JV. Rien d'étonnant pour ce chevelu (tsss) qui n'a jamais réellement connu le chômage, ayant déjà un passif chez Codemasters au moment de rejoindre la troupe de Peter Molyneux au début des années 90, jusqu'à Lionhead Studios qu'il abandonnera pendant le chantier d'un certainNotons que sur les 4 fondateurs de Media Molecule, seul David Smith fait toujours partie de la troupe, Alex Evans ayant quitté l'équipe en septembre 2020 pour « faire un break », et il en fut de même pour Kareem Ettouney en décembre dernier.