Pas de gameplay mais quelques visuels pour Test Drive Unlimited : Solar Crown Pas de gameplay mais quelques visuels pour Test Drive Unlimited : Solar Crown

Bientôt 3 ans après son annonce chez Nacon, Test Drive Unlimited : Solar Crown n'a toujours pas eu droit à une véritable présentation de gameplay, et ne possède toujours pas de date de sortie fixe, mais en voici toujours quelques visuels pas très 4K juste histoire de voir quelques uns des décors proposés au coeur de l'île de Hong Kong reproduite à l'échelle 1:1, soit environ 600km de routes, réparties en 14 districts, tous soumis au cycle jour/nuit et à une météo dynamique (uniquement pluie).



Le titre sortira dans le courant de l'année (normalement) en concurrence frontale avec The Crew : Motorfest également signé pour 2023 (normalement), pendant que se prépare sûrement en douce chez Playground et pour on ne sait quand le prochain chapitre de la saga Forza Horizon (normalement).