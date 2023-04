UK (Q1 2023) : une PlayStation 5 en nette hausse, pendant que Switch et Xbox Series sont en baisse UK (Q1 2023) : une PlayStation 5 en nette hausse, pendant que Switch et Xbox Series sont en baisse

Dans son rapport complet du mois de mars pour ce qui concerne le Royaume-Uni, données numériques inclus (hors Nintendo), l'institut GSD fait savoir que Resident Evil 4 Remake repart sans surprise avec la médaille malgré un lancement moins imposant que Resident Evil 2 Remake et Resident Evil Village.



Remarquons tout de même la présence de Metroid Prime Remastered (donc uniquement pour les ventes physiques) mais également le petit Tchia qui a réussi à convaincre du monde, et donc sans compter l'offre aux abonnés PS Plus Extra & Premium.



1. Resident Evil 4 Remake

2. Hogwarts Legacy

3. FIFA 23

4. WWE 2K23

5. Grand Theft Auto V

6. Tchia

7. COD Modern Warfare II

8. Red Dead Redemption 2

9. Metroid Prime Remastered

10. NBA 2K23



Le groupe GSD en profite également pour lâcher des données importantes pour le premier trimestre 2023 (toujours au Royaume-Uni) : des ventes hardwares en hausse par rapport à 2022 (+24,2%) mais uniquement grâce à la PlayStation 5 (+180 % !), la Switch étant elle en baisse (-25%) mais également la Xbox Series (-18%) qui n'a pas pu refaire le coup du stock plus élevé que prévu l'année dernière à la même période.