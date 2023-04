New Fatal Fury : toujours pas de supports et de date, mais 3 personnages confirmés au casting

Annonce surprise de l'été dernier, le retour decontinue de faire son chemin dans l'ombre vu que 8 mois après le reveal, nous n'avons toujours aucun titre officiel, ni de supports dédiés, et encore moins de date de sortie.Mais bon, on sait désormais que outre Rock Howard, trois habitués viendront rejoindre la baston (Terry Bogard, Andy Bogard et Joe Higashi) pour ce nouvel épisode dont la première promesse sera de proposer un solo bien plus poussé que dans les précédentes production SNK.