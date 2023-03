[LEAK] Une Xbox Series X collector Diablo IV en vue

Le désormais connu leaker billbil-kun nous signale rapidement que la Xbox Series X aura droit à un modèle collector dédié à, genre de trucs encore peu habituels sur cette génération de consoles vous remarquerez. L'annonce ne devrait pas tarder, et on ignore encore si ce modèle vendu 559,99$ proposera ou non le jeu en question.Pendant ce temps, les économes continuent de se demander si le rachat d'Activision Blizzard sera validé à temps pour permettre de voir arriver le titre dans le Game Pass dans les alentours du lancement.