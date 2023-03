Redfall : Arkane souhaite finalement supprimer la connexion obligatoire en solo Redfall : Arkane souhaite finalement supprimer la connexion obligatoire en solo

Ce n'est malheureusement pas une première dans le média et comme les intéressés le savent déjà, le futur Redfall d'Arkane imposera la connexion obligatoire même si vous y jouez en solo, ou peut-être pas finalement…



Car devant les critiques, le directeur du jeu Harvey Smith a indiqué à Eurogamer que le studio souhaitait faire marche-arrière et même si le timing commence à être juste (2 mai 2023, PC, Xbox Series, Game Pass), l'équipe s'attelle à trouver des solutions pour supprimer cette restriction. Smith reconnaît que beaucoup de joueurs ne disposent pas d'une bonne connexion, sans oublier les pannes, et que la demande des joueurs est « parfaitement légitime ». Il faut également dire que malgré son évidente orientation coop, Redfall pourrait bien trouver écho chez les solitaires, les derniers retours étant très bons sur le sujet, VGC citant par exemple le solo comme « une expérience captivante ».



Si vous vous demandez par contre « pourquoi » Arkane a fait le choix de départ d'une connexion obligatoire, ce n'est aucunement pour des raisons de micro-transactions (il n'y en a pas), mais simplement pour pouvoir réagir rapidement sur des problèmes techniques. Pour reprendre l'exemple de Smith, si les stats en temps réel indiquent qu'un très grand nombre de joueurs meurent à un même endroit sans grande raison, alors c'est qu'il pourrait s'agir d'un bête bug qu'ils pourront corriger aussi vite.