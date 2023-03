Les anciens de Criterion ont leur nouveau studio Les anciens de Criterion ont leur nouveau studio

Vous le savez, ou alors vous avez mal suivi l'actualité, Need for Speed Unbound n'est pas vraiment parvenu à percer dans les charts et la déception doit être bien importante pour EA qui comptait sur une grande résurrection après un temps de pause record.



Pour rappel, dans la foulée du lancement du coup loin d'être à la hauteur, 5 vétérans ont fait leurs valises pour aller voir ailleurs si le bitume était plus brillant :



- Matt Webster (Directeur Général, 23 ans chez Criterion)

- Pete Lake (Producteur Exécutif, 26 ans chez Criterion)

- Andrei Shires (Directeur Technique, 16 ans chez Criterion)

- Alan McDairmant (Responsable de développement, 17 ans chez EA)

- Steve Uphill (Responsable Contenu, 10 ans chez Criterion)



Et nous apprenons aujourd'hui que tous sont partis fonder le studio Fuse Games, avec déjà 17 employés et le renfort de Steve Pointon (qui a passé 22 ans chez EA à haut poste), le tout pour créer un nouveau AAA « premium » (pas un F2P donc) avec pour but tenez-vous bien de « fusionner l'attention sans compromis des sensations de jeu avec le grand spectacle et des innovations centrées sur le joueur dans le social, l'expression de soi et la créativité ». D'accord.



Bon en analysant bien le truc, en misant sur un nouveau jeu de caisse, on traduit ça par du semi-arcade et des fonctionnalités online avec avatars & co. Pas une révolution, mais toujours l'espoir d'avoir un jour le véritable successeur de Burnout.