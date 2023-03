Naught Dog a déjà choisi son prochain gros projet, et qu'importe les demandes des fans Naught Dog a déjà choisi son prochain gros projet, et qu'importe les demandes des fans

Alors que le dernier épisode de The Last of Us a rameuté 8,2 millions de spectateurs aux USA pour sa première diffusion sur HBO et que la Saison 1 est l'actuel record dans l'histoire du diffuseur en terme d'audience, Naughty Dog ne semble pas vouloir rester enfermé dans cette franchise.



Oui, The Last of Us Online est l'évident prochain morceau avec d'ailleurs la promesse d'une masse d'informations « plus tard cette année » mais à en croire les sous-entendus de Neil Druckmann, s'il est parfaitement au courant que les fans réclament The Last of Us : Part III, il déclare que le jeu qui suivra a déjà été choisi et c'est quelque chose qui maintiendra les fans en haleine pour les années à venir. Des propos qui sous-entendent une autre licence, ce qui ne serait pas surprenant quand on nous disait il y a peu que la troisième partie n'en était qu'à la phase d'écriture, d'ailleurs non achevée.



Les fans auront néanmoins de quoi patienter, surtout que le jeu online sera « scénarisé » d'une certaine façon, et avec désormais des équipes mieux organisées pour travailler sur plusieurs projets en simultané, rien ne dit que le feu vert ne sera pas donné avant un avenir trop lointain. De là à l'espérer sur cette génération vu les temps de développement...