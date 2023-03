VGC : Hellblade II et Avowed seront les deux prochains morceaux Xbox après Starfield VGC : Hellblade II et Avowed seront les deux prochains morceaux Xbox après Starfield

Lors de la tenue de son dernier podcast, le site VGC a affirmé via Andy Robinson détenir quelques informations sur le planning Xbox. Ainsi, alors que Redfall arrivera dans 2 mois, que Starfield ne devrait plus tarder à avoir sa nouvelle présentation avec date de sortie, et que Forza Motorsport devrait se faire attendre jusqu'aux fêtes, le site évoque l'ouverture prochaine d'une communication plus poussée sur Hellblade II et le RPG Avowed d'Obsidian.



Les deux prochains jeux en dehors des premiers cités donc, et si personne ne se prononce encore sur certains titres connus (Gears 6, The Outer Worlds 2, State of Decay 3…), VGC prévient : Perfect Dark, Everwild et Fable (avec son apparent coté The Witcher) vont de faire attendre encore très longtemps...