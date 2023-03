VR : un Meta Quest 3 dans le courant de l'année, et le projet Ventura pour 2024 VR : un Meta Quest 3 dans le courant de l'année, et le projet Ventura pour 2024

Actuellement leader du marché et prêt à le reste un moment face à Valve et ses tarifs moins grand public (pendant que le PSVR2 reste lui bloqué à un seul marché), Facebook ne compte pas se reposer sur ses lauriers avec sa gamme Meta Quest forte de 20 millions d'unités vendues depuis 2019, mais dont le Quest 2 commence à accuser son âge. Ce qui est ironique vu la récente augmentation de prix (450€) dû l'inflation.



Mais bref, il faut renouveler la proposition est pour cela qu'un Quest 3 devrait arriver dans le courant de l'année, avec davantage de puissance et de fonctionnalités pour un prix « légèrement » supérieur au Quest 2, ne souhaitant pas copier les arguments du PSVR 2 (comme le suivi oculaire) mais misant davantage sur la réalité mixte. Une quarantaine d'applications/jeux seraient déjà signées pour le lancement.



Et pendant que HTC nous annonce un « VIVE XR Elite » à 1400 boules, Meta fait l'inverse avec le projet « Ventura », un nouveau casque autonome prévu pour 2024 voulu comme le moins cher du marché, mais avec suffisamment de puissance pour attirer enfin les plus réticents.