Elden Ring : l'extension enfin officialisée

Secret de polichinelle vu la politique de FromSoftware en dehors de Sekiro : Shadows Die Twice, le développeur officialise pleinement la grosse extension de Elden Ring sans pour autant en faire trop : un simple artwork et un nom, plus précisément « L'Ombre de l'Arbre-Monde ».



C'est tout mais aucun doute que cela suffira suffisant pour faire monter plusieurs millions de fans dans le hype-train. Pour rappel, Elden Ring est le plus gros succès de l'histoire de FromSoftware et même l'un des plus gros succès de ces dernières années pour une production essentiellement solo, avec plus de 20 millions de ventes.