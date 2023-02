Avec Wildlight Entertainment, on va peut-être l'avoir notre nouveau Titanfall Avec Wildlight Entertainment, on va peut-être l'avoir notre nouveau Titanfall

L'espoir d'un nouveau FPS bien burné par Respawn Entertainment renaît… et tant pis s'il faut faire sans Respawn. Car plusieurs anciens de la boîte (30 employés quand même) sont partis fonder dans leur coin le tout nouveau studio Wildlight Entertainment et ont pour le coup opérer en toute discrétion : cela fait un an que le studio a été créé dans l'ombre, avec suffisamment de temps depuis pour trouver des investisseurs et mettre en place une nouvelle licence AAA, qui sans surprise sera un FPS.



Et si l'on parle de Titanfall en titre, c'est parce que le contexte s'y prête en voyant la présence des vétérans Chad Grenier (directeur des deux Titanfall) mais aussi Mohammad Alavi, qui a quitté Respawn suite à l'annulation fuitée de ce que l'on pourrait appeler le « Titanfall Legends » (en fait un FPS solo servant de campagne à Apex Legends).



On croise les doigts.