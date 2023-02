Crystal Dynamics et Eidos Montréal proposeront 5 AAA sur les 5 prochaines années Crystal Dynamics et Eidos Montréal proposeront 5 AAA sur les 5 prochaines années

A la fois boss de Crystal Dynamics et Eidos Montréal, Lars Wingefors a fait savoir qu'en combinant leurs forces, les deux compagnies comptent sortir pas moins de 5 AAA majeurs d'ici mars 2028, soit une large moyenne d'un gros jeu par an.



Rien de choquant quand on connaît une partie du planning des deux boîtes :



- Nouveau Tomb Raider (avec Amazon Games)

- Retour de Perfect Dark (avec The Initiative)

- Nouveau Deus Ex

- Retour de Fable (avec Playground Games)



Et le dernier ? On vous laisse spéculer, en croisant les doigts sur la résurrection d'une certaine franchise vampirique.