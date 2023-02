Tiens, Earthworm Jim 4 a été annulé

L'annonce dea bientôt 4 ans, époque où Intellivision parlait de son Amico (vous vous souvenez ?), la fameuse console des petits jeux 2D à pas cher contrairement à la machine elle-même (bientôt 300 balles).Un véritable vaporware dont se murmure l'annulation en douce, et il en serait de même pour le jeu précité. Depuis longtemps d'ailleurs. C'est l'illustratrice Katherine Garnet (toujours proche du créateur de la franchise) qui a balancé l'information à ses fans sur Discord, expliquant queLa raison la plus probable, même si non confirmée, est que l'annonce fut tellement précoce qu'ils n'avaient même pas encore signé les droits d'exploitation avec Interplay (et ne les ont finalement jamais eu).