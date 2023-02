It Takes Two, c'est 10 millions de ventes It Takes Two, c'est 10 millions de ventes

En été dernier, Josef Fares et sa team nous annonçaient avec grande fierté que It Takes Two avait dépassé les 7 millions de ventes, un score déjà impressionnant, et il est probable que ni le studio ni Electronic Arts ne pouvait se préparer au bilan du jour : désormais plus de 10 millions d'unités écoulées pour cette fabuleuse lettre d'amour au jeu en coopération.



Et dire qu'un film est en préparation pour pourquoi pas booster encore plus loin ce succès, pour le compte d'Amazon Prime.