[Rumeur] Jeff Grubb : Starfield sera lancé en juin, Hellblade II d'ici la fin d'année

Le très bavard Jeff Grubb est reparti à la pêche aux informations et si tout est vérifié, il y a de quoi manger avec pour commencer le fait que Starfield serait maintenu pour juin 2023, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle : la mauvaise vient de rumeurs autour d'une sortie précipitée face à un manque de polish coté bugs (c'est un RPG Bethesda en même temps).



En deuxième lieu, Microsoft compterait sortir Hellblade 2 cette année, donc environ 4 ans après son officialisation (en même temps que la Series X pour rappel, lors de l'édition 2019 des Game Awards).



Enfin, et c'est une bonne chose pour la diversification du catalogue Xbox Game Studios : parallèlement à State of Decay 3, Undead Labs plancherait sur une nouvelle licence qui pourrait être dévoilée l'année prochaine.