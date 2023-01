En attendant le gameplay, des visuels bien classes pour The Lords of the Fallen

En attendant une nouvelle présentation de gameplay,nous propose un nouveau set de visuels et sans pouvoir encore évidemment juger de l'intérêt de cette suite, esthétiquement et visuellement, il faut avouer que ça claque quand même pas mal.On vous invite à retrouver les dernières informationset on rappelle que cette ancienne arlésienne arrivera enfin cette année, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.