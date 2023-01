Tout est reporté pour Warhammer 40.000 : Darktide, même la version Xbox Series

Apprécié de la communauté mais néanmoins critiquables sur de nombreux points,doit repasser sur le billard avant d'aborder l'avenir, et c'est pour cela que Fatshark annonce une modification drastique de sa feuille de route.De fait, et parce que le studio tient à répondre aux attentes et critiques de la communauté, le contenu saisonnier, les skins premiums et la version Xbox Series sont reportés (pas la moindre date) pour laisser à l'équipe quelques mois pour offrir « un système d'artisanat plus complet », « une progression plus gratifiante » ainsi que du peaufinage aussi bien sur la stabilité que l'optimisation technique.