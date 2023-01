Japon : Famitsu livre le bilan de 2022

En attendant le rapport Famitsu de cette après-midi qui viendra nous décrire comment a débuté l'année en cours, la boîte nous fait juste avant le bilan 2022 japonais, uniquement sur le marché physique certes, mais on ne peut leur jeter la pierre : tout le monde sait que Nintendo garde pour les données numériques pour ses propres rapports, et vu que c'est eux qui font l'essentiel du classement…Des jeux Switch partout, sauf unqui signale son existence à la dernière marche, et une domination tout aussi affirmée dans le hardware malgré une baisse de plus en plus importante : -900.000 sur l'année par rapport à 2021 (contre -200.000 en 2021 comparé à 2020).Inversement, la PlayStation 5 a profité d'une reprise des affaires certes tardives pour être sur une pente ascendante (+ 190.000), tandis que la Xbox Series continue de surprendre pour le marché : 270.000 ventes en 2022 contre 97.000 en 2021, et le cap des 400.000 LTD quasiment franchi pour lui permettre de dépasser le total de la toute première Xbox.