Dusk Golem : Konami garde encore en secret trois autres jeux Silent Hill

On réclamait dude la part de Konami mais c'est à se demander maintenant si on ne va pas atteindre l'overdose à en écouter les bruits de couloirs.Ainsi, après les annonces de, l'expérience narrative, l'étrangede Ryukishi07, et les récentes fuites autour de(sans même parler des goodies, du nouveau film...), Dusk Golem nous apprend maintenant que trois autres jeux autour de la licence sont actuellement en développement. Rien que ça.On vous laisse spéculer sur le sujet.