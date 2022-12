Charts Japon : Crisis Core fait le boulot, et une PlayStation 5 qui s'offre enfin un bon noël

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 12 au 18 décembre 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Après plusieurs échecs commerciaux cette année pour du pourtant inédit mais malheureusement décevant (…), Square Enix s'est ressourcé dans sa valeur sûre FFVII : avec 156.000 unités écoulées hors numérique, le « plus qu'un remaster »est le deuxième meilleur lancement de l'année pour l'éditeur au Japon. Année calme il faut le dire, contrairement à 2023 où se déchaînerontet peut-être(peut-être).Sur le hardware, la Switch continue d'être la patronne des lieux et même si dans son dernier cycle, rien ne pourra stopper sa route vers les 30 millions. Quant aux deux autres, si Microsoft préfère laisser l'essentiel de son stock en occident, la PlayStation 5 crée la surprise avec 70.000 ventes juste avant noël. A titre de comparaison, c'est quasiment 9 fois plus que l'année dernière à la même période.